В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих

Пострадал один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. На заводе в Челябинске произошла разгерметизация емкости для отопления, погибли два человека, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области в пятницу.

"На территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ произошла резкая разгерметизация изделия. В результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на предприятии произошла разгерметизация емкости для отопления без последующего горения.