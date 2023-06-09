9 июня, 06:05,
обновлено 9 июня, 06:31
Военная операция на Украине

Тело погибшей женщины обнаружили в зоне затопления в Херсонской области

Она стала восьмой погибшей в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тело 84-летней женщины нашли в зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины на Каховской ГЭС. Она стала восьмой погибшей, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения, она стала восьмой жертвой", - сказал собеседник агентства.

В четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что погибли семь человек, в том числе двое мирных жителей, в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ эвакуационной зоны в Голой Пристани. 

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