На Камчатке возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух подростков

По версии следствия, мотивом нападения стала ревность

ТАСС, 9 июня. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух подростков 13 и 14 лет, которым нанесли ножевые ранения. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В совершении преступления подозревают 19-летнего местного жителя. По версии следствия, днем 9 июня на лестничной клетке жилого дома в Петропавловске-Камчатском он подрался с двумя подростками. 14-летний пострадавший получил ножевое ранение в область живота, а его 13-летнего друга подозреваемый ранил в руку. Старший подросток находится в реанимации. После случившегося молодой человек скрылся с места происшествия, но его задержали сотрудники полиции. При проведении допроса удалось установить, что мотивом нападения стала ревность. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствием проводится комплекс процессуальных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств случившегося.