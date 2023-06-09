На территории Югры локализовали почти 100% лесных пожаров

За сутки в ХМАО ликвидировали 15 лесных пожаров на площади 109,89 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели локализовали почти все лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пятницу в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"На утро 9 июня в Югре проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров: два возгорания на площади 200 га в заповеднике "Юганский" один из них на площади 197 га локализован, а также семи лесных пожаров на площади 5 294,07 га на 98% территории возгорания локализованы, из них три на общей площади 5 201 га в Кондинском районе", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе потушили 15 лесных пожаров на площади 109,89 га. Ландшафтные возгорания отсутствуют. К ликвидации действующих пожаров привлекли более 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 193 работника федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Республик Карелия, Бурятия и Коми.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 128 ландшафтных пожаров на площади 21 428,33 га, 176 лесных пожаров на площади 16 293,33 га, три возгорания на землях особого охраняемых природных территорий на площади 229,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса, в Кондинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.