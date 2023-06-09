В Приморье из-за дождей оказалось нарушено дорожное сообщение с четырьмя селами

В регионе за сутки зафиксировали превышение месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Интенсивные дожди в Приморском крае лишили дорожного сообщения четыре села в Пограничном и Октябрьском районах, сообщает в пятницу пресс-служба Правительства Приморского края.

"Из-за продолжающихся осадков ограничения проезда теперь наблюдаются не только на дороге к селу Садовому, но и рядом с населенными пунктами Застава, Гранатовка, Духовское. Дорожные службы ждут прекращения дождя, чтобы приступить к работам по восстановлению транспортного сообщения", - говорится в релизе.

Также в крае сохраняются переливы на дорогах Гродеково - Барановский - Садовый, Уссурийск - Пограничный - Госграница и Покровка - Новогеоргиевка. Появились переливы на трассах Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава, Гродеково - Богуславка - Нестеровка. Проезды на этих участках затруднены.

За прошедшие сутки превышение месячной нормы осадков зафиксировали во Владивостоке, а также в Полтавке Октябрьского муниципального округа и поселке Пограничном Пограничного округа Приморского края. Отрезанным от дороги остается село Садовое. На дорогах края наблюдаются переливы воды через дороги.

Во Владивостоке дожди принесли серьезные последствия для городской инфраструктуры. Из-за сильного ливня на дорогах образовывались подтопления, сошел грунт с косогоров, поврежденными оказались тротуары, подпорные стены и дороги. На ряде объектов сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку. Повалило несколько деревьев.

На дорогах города трудятся более 100 человек и 108 единиц техники. Специалисты мэрии и дорожного предприятия "Содержание городских территорий" начали обследование мест, где произошли повреждения и разрушения инфраструктуры для определения стоимости восстановительных работ.