В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась почти втрое за сутки

В тушении возгораний задействовали более 300 человек и 50 единиц специальной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась почти втрое за прошедшие сутки и составляет 1,2 тыс. га. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки уменьшилась почти втрое и на конец дня 8 июня составляла 1,2 тыс. га. Непотушенными остаются пять природных пожаров, из них четыре возгорания на площади 913 га локализованы и не распространяются", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки потушили природные пожары в Тугулымском, Махневском и Гаринском городских округах. Для ликвидации возгорания привлекли более 300 человек и более 50 единиц специальной техники.

В Свердловской области синоптики также объявили 9-10 июня штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, сохранится пятый класс горимости леса по региональной шкале, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге установилась переменная облачность, температура опустилась до +13 градусов, скорость ветра составила 1-8 м/с.