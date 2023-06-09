В Томской области число лесных пожаров выросло почти втрое за сутки

В тушении возгораний задействовали 525 человек и 66 единиц техники

ТОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Более 40 лесных пожаров действует на территории Томской области, что почти в три раза больше, чем день назад. Помимо жары тушение осложняют грозы, сообщила в пятницу пресс-служба облдепартамента лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки удалось ликвидировать пять лесных пожаров на территории Кожевниковского, Каргасокского и Александровского районов на общей площади 633 га. Всего на территории Томской области действует 41 лесной пожар", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействовали 525 человек и 66 единиц техники. На севере Томской области в зоне действия 15 лесных пожаров ведет работу самолет-зондировщик Ан-26. Дополнительно для работ в отдаленных территориях привлечен Ми-8МТВ-3, который может преодолевать большие расстояния и опускаться на необорудованные площадки.

"Смена атмосферного фронта не принесла ожидаемого улучшения обстановки. Работы по ликвидации огня осложняет грозовая активность, которая ограничивает возможность пролета авиации в зону действия лесных пожаров", - отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах на севере региона из-за пожарной обстановки, которая осложняется аномальной жарой. 8 июня действовал 14 пожаров общей площадью 961 га. К их тушению привлекли специалистов других регионов, а также самолет-зондировщик Ан-26, который используют для вызывания искусственных осадков.