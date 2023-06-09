В Новосибирской области экстремальная жара и засуха привели к гибели посевов льна

По данным министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, температура почвы прогревалась до 65 градусов Цельсия

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Экстремальная жара, установившаяся в последнюю неделю в Новосибирской области, и недостаток осадков привели к гибели посевов льна в Новосибирской области. Об этом в пятницу сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Общая площадь посевов льна в регионе составляет порядка 100 тыс. га.

"В первую очередь пострадал лен масличный, пострадали и зерновые, но здесь на большинстве посевов будет скорее не гибель, а очень серьезная изреженность, а что касается двудольных культур, вот эта перетяжка [образуется на всходах при аномальных температурах и низкой влажности, происходит отмирание тканей] приводит к гибели. Из всех культур лен масличный пострадал наиболее существенно. Это культура неглубокой заделки, мелкосемянная", - сказал Лещенко в пресс-центре ТАСС.

Он добавил, что комплексное проявление экстремально-жаркой погоды с высокой солнечной инсоляцией привели к тому, что температура почвы прогревалась до 65 градусов Цельсия. "При такой температуре происходит коагуляция белков и отмирание ткани. Это приводило к повреждению посевов яровых и зерновых культур", - сказал министр.

Лещенко добавил, что полностью оценить масштаб ущерба будет возможно не ранее, чем через неделю. Частично минимизировать ущерб планируется за счет пересевов. Планируется поздний посев также зерновых культур - гречиха, раннеспелые сорта ячменя, что повлечет за собой дополнительные затраты. Однако, по словам министра, существенных изменений стоимости посевной не ожидается.

Министр сообщил, что посевная кампания в Новосибирской области завершена, посевная площадь вышла на запланированные параметры - 2,395 млн га.