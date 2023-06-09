9 июня, 07:20,
обновлено 9 июня, 07:35
Военная операция на Украине

Число погибших в ДНР при обстрелах украинских войск выросло до пяти

Ранения получили 17 человек

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Сведения о еще одном погибшем 8 июня в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов ДНР поступили в пятницу в представительство региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня поступила дополнительная информация. <...> Горловка, Никитовский район. <...> Погиб мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Также поступили данные о еще одной раненой. "Таким образом, общее количество <...> за 8 июня: <...> 5 погибли, 17 ранены", - отметили в представительстве.

По его данным, подразделения украинской армии 8 июня 26 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР, из них пять раз - с применением реактивных систем залпового огня. Под обстрелами оказались Донецк и его пригород Александровка, Горловка с пригородом Гольмовским, Волноваха, Владимировка и Ясиноватая. 

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