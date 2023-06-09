Во Владивостоке из-за продолжающихся дождей ввели режим ЧС

Ущерб от непогоды в городе оценили в порядка 370 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Константин Шестаков.

"Во Владивостоке в результате обрушившегося циклона, который принес значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации. Менее чем за 24 часа выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм. Характер дождя был залповый. В результате сильно пострадали дороги, ливневки, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоквартирных домов и социальных объектов", - сообщил мэр.

Он добавил, что для проведения мероприятий по ремонту будут привлекать средства резервного фонда. По повреждениям, которые успели оценить, общий объем затрат составляет около 370 млн рублей.

За прошедшие сутки превышение месячной нормы осадков зафиксировали во Владивостоке, а также в Полтавке Октябрьского муниципального округа и поселке Пограничном Пограничного округа Приморского края. Во Владивостоке дожди принесли серьезные последствия для городской инфраструктуры. Из-за сильного ливня на дорогах образовывались подтопления, сошел грунт с косогоров, поврежденными оказались тротуары, подпорные стены и дороги. На нескольких объектах сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку. Повалило несколько деревьев.

На дорогах города работают более 100 человек и 108 единиц техники. Специалисты мэрии и дорожного предприятия "Содержание городских территорий" начали обследование мест, где произошли повреждения и разрушения инфраструктуры для определения стоимости восстановительных работ.