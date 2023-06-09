Двое раненных в Анси детей находятся в крайне тяжелом состоянии

По данным телеканала BFM, в общей сложности ранения получили четверо детей и двое взрослых

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Два ребенка, которые получили ножевые ранения при нападении на детский сад в Анси (департамент Верхняя Савойя), находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Оливье Веран в эфире радиостанции France Info.

"По моим данным к этому часу, двое детей находятся по-прежнему в состоянии, которое угрожает их жизни", - сказал Веран.

В свою очередь, телеканал BFM отметил, что в ходе нападения были ранены четверо детей в возрасте от 22 до 36 месяцев, а также двое взрослых. Также телеканал сообщил, что в пятницу должна пройти психиатрическая экспертиза мужчины, совершившего нападение. По данным полиции, задержанный вел себя неадекватно после заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в пятницу приехать в Анси, чтобы посетить пострадавших, их родственников, а также тех, кто оказывает им помощь.

Жители Анси во Франции несут цветы, свечи и игрушки, чтобы поддержать детей, раненных при нападении в парке © ТАСС/ Ruptly

Как сообщила префектура департамента Верхняя Савойя, в четверг шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом в парке близ озера Анси. Нападение совершил сирийский беженец 1991 года рождения, причисляющий себя к христианам. Мужчина не числится в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоит на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями. Среди пострадавших есть дети из Великобритании и Нидерландов.