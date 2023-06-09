9 июня, 07:52

В Самаре прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета

На борту находились 188 пассажиров и 7 членов экипажа, пострадавших нет

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре из-за неисправности авиационного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с экстренной посадкой самолета в аэропорту Курумоч. По предварительным данным, 8 июня 2023 года около 11 часов 20 минут (мск) воздушное судно марки Боинг 738 авиакомпании "Смартавиа" (бортовой номер RA-73659) совершило экстренную посадку в аэропорту Курумоч в связи с неполадкой работы авиационного оборудования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Самара, благополучно приземлился. На борту находились 188 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства. 

Теги:
РоссияСамарская область
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