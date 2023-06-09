Мэр Новой Каховки сообщил о нарушении электроснабжения

Владимир Леонтьев отметил, что в результате обстрелов ВСУ было попадание в объекты энергосистемы города

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 9 июня. /ТАСС/. Электроснабжение Новой Каховки в Херсонской области нарушено с вечера четверга в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев.

"Вчера были обстрелы не только в Голой Пристани и Алёшках, но и у нас, в связи с чем было попадание в объекты энергосистемы. Пока мы остаемся без электроэнергии", - сказал Леонтьев.

Он добавил, что работы над восстановлением энергоснабжения начались еще ночью и продолжаются сейчас.

Уровень воды в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС Новой Каховке и соседних населенных пунктах продолжает снижаться.