ВСУ ночью выпустили 26 снарядов по Каховке и другим населенным пунктам Херсонской области

Представитель экстренных служб региона сообщил, что жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 9 июня. /ТАСС/. Украинские войска минувшей ночью обстреляли Каховку, Таврийск и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 26 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Каховка, Старая Збурьевка, Васильевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

В течение дня 8 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по 12 снарядов по Голой Пристани и Сагам, 9 - по Днепрянам, 6 - по Казачьим Лагерям, по 7 - по населенным пунктам Подлесное, Солонцы и Нечаево, 2 - по Костогрызову.