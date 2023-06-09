Подавленный средствами РЭБ беспилотник в Воронеже пытался атаковать авиазавод

Обломки БПЛА попали в жилой дом

ТАСС, 9 июня. Беспилотник, который попал в жилой дом в Воронеже, пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Целью атаки дрона, по оперативной информации, был авиационный завод. Он летел в его сторону. Беспилотник удалось подавить средствами РЭБ и его обломки попали в жилой дом", - сказал собеседник агентства.

9 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского произошло падение беспилотного летательного аппарата. На месте работают сотрудники спецслужб. Пострадали три человека, им оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.