В Челябинской области задержали подозреваемого в диверсии на участке железной дороги

Решается вопрос о его аресте

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении поджогов на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

"Подтверждаем задержание подозреваемого в поджогах на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что силовики задержали в Миассе жителя Башкирии, которого подозревают в поджоге оборудования на Южно-Уральской железной дороге. "Пресечена попытка совершения диверсии на объектах транспортной инфраструктуры сторонником украинских националистов. В результате проведенного силовиками комплекса мероприятий разыскан и задержан житель соседнего региона, причастный к поджогам на участке Южно-Уральской железной дороги", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ "Диверсия". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Напомним, что в последнее время в России участились случаи актов диверсии на объектах инфраструктуры. Челябинская область находится в числе регионов, подверженных таким посягательствам. Зачастую украинские спецслужбы для организации диверсий и разведки используют молодежь. Необходимо понимать, что все эти действия являются преступными, а наказания за них неотвратимо", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, СМИ известно о шести случаях аналогичных преступлений, совершенных в Челябинской области за последнее время. Все причастные к указанным преступным деяниям лица (11 граждан) были в кратчайшие сроки задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ "Покушение на террористический акт", ст. 281 УК РФ "Диверсия". По этим статьям предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.