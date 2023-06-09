Площадь пожара в лесничестве в Казахстане увеличилась до 30 тыс. га

Спасатели продолжают его тушить

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели Казахстана продолжают тушить пожар на территории Батпаевского лесничества Абайской области (на востоке страны), площадь возгорания увеличилась с 2 тыс. до 30 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В настоящее время задействовано более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны. По информации комитета лесного хозяйства, предварительная площадь пожара составила 30 тыс. га", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве информировали, что площадь возгорания составляет 2 тыс. га.

К тушению огня привлекли шесть вертолетов. Они осуществляют аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего осуществлено 55 сбросов воды общим объемом 154 т.

Местные исполнительные органы развернули эвакуационные пункты в селе Бородулиха на базе средней школы и колледжа. Как сообщили в администрации Абайской области, жители трех сел - Успенское, Поднебесное и Барышевка - самостоятельно разъехались по родственникам. Для охраны общественного порядка организовано дежурство сотрудников полиции.