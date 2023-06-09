Новосибирский суд вынес приговор троим обвиняемым в похищении людей

Им назначили сроки от пяти до семи лет колонии

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к срокам от пяти до семи лет лишения свободы троих жителей Омска, которые осенью 2020 года похитили мужчину и женщину, угрожая им раскаленным утюгом и требуя $6 тыс., сообщили в областной прокуратуре.

"Подсудимые, арендовав квартиру на улице Челюскинцев по поддельным документам, под надуманным предлогом пригласили в нее двоих потерпевших, где связали им руки скотчем и веревкой, изъяли средства связи, документы и, высказывая угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, демонстрируя раскаленный утюг, нанося удары, потребовали передачи $6 тыс. 30-летнему подсудимому назначено семь лет лишения свободы, 48-летнему - шесть лет, 60-летнему - пять лет", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в управлении СК по региону, мужчина смог сбежать из квартиры, где его держали похитители, а женщину удалось спасти, когда ее пытались вывезти за территорию города. В пресс-службе областного ГУ МВД рассказали, что по пути следования в сторону Омска автомобиль остановили сотрудники ДПС, в результате чего потерпевшую освободили, а осужденных - задержали. Как сообщили в Железнодорожном райсуде, в пользу потерпевшей с осужденных взыскали 100 тыс. рублей.