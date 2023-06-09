Суд ЛНР приговорил к 20 годам лейтенанта ВСУ, который навел огонь минометов на дома

В результате обстрела и разрыва мин погибли двое мирных жителей, 17-летний сын одного из них получил множественные осколочные ранения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики назначил 20 лет лишения свободы заместителю командира роты огневой поддержки 108-го отдельного горно-штурмового батальона старшему лейтенанту Вадиму Додачке, который навел минометный огонь на частные жилые дома с местными жителями в поселке Врубовка в районе Северодонецка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Додачко к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

Как было установлено следствием и судом, 1 июня 2022 года Додачко с целью устрашения мирного населения ЛНР передал минометному расчету ВСУ координаты пяти жилых домов частного сектора поселка городского типа Врубовка, по которым была наведена стрельба из минометных орудий М-120 "Молот". В результате обстрела и разрыва мин погибли двое мирных жителей, 17-летний сын одного из них получил множественные осколочные ранения.

Додачко признан виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом), ч. 3. ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

В пресс-службе СК РФ сообщили, что из показаний одной из потерпевшей следует, что в тот период из-за частых обстрелов города со стороны ВСУ мирные жители проживали в подвале. На момент, когда украинские военнослужащие заняли окрестности Врубовки, в городе осталось около 100 человек - это люди, которых на территорию России украинские военные не выпускали. При попытке покинуть место проживания военнослужащие ВСУ угрожали расстреливать любые транспортные средства.