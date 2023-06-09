На Урале прокуратура начала проверку из-за забастовки шахтеров на "Мариинском прииске"

Часть сотрудников отказалась выходить из шахты, так как недовольны планами по развитию прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи и строительство флотационной фабрики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Асбеста Свердловской области организовала проверку соблюдения трудовых прав шахтеров "Мариинского прииска", которые второй день отказываются выходить из шахты из-за планов по ее консервации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

"Прокуратура Асбеста организовала проверку соблюдения трудовых прав работников АО "Мариинский прииск". Установлено, что задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками не имеется. В настоящее время работники в шахте осмотрены врачом, они здоровы, обеспечены едой и водой", - говорится в сообщении с уточнением, что по итогам проверки при наличии оснований примут меры реагирования.

В пресс-службе компании "РТ-Капитал" (подразделение госкорпорации "Ростех"), которая занимается управлением прииска, добавили, что большинство сотрудников "готовы к конструктивному диалогу". "Под землей остаются 76 человек, они по-прежнему не работают. Тем не менее производственный процесс не остановлен, шахта возобновила работу, смена приступила к выполнению своих обязанностей", - отметили там, добавив, что переговоры продолжаются.

Кроме того, планируется создание рабочей группы, в которую войдут руководство предприятия, представители ответственных ведомств и сотрудников прииска. "Если саботаж продолжится, дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии", - заключили в "РТ-Капитал".

8 июня, по информации госкоропации "Ростех", группа активистов спровоцировала на "Мариинском прииске" забастовку, часть сотрудников отказалась выходить из шахты. Их недовольство вызвали планы по развитию прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи и строительство флотационной фабрики. В самом "Мариинском прииске" отмечали, что информация о возможных сокращениях на предприятии не соответствует действительности. На месте также работают представители властей Свердловской области, которые находятся в контакте с шахтерами.

"Мариинский прииск" - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Это единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата, осуществляемой на основе постоянной лицензии сроком до 2031 года.