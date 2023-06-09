В Ульяновской области число случаев отравления суррогатным сидром выросло до 66

В регионе умер 21 человек

УЛЬЯНОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 66. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"Общее число случаев выросло до 66. Из них число пациентов с летальным исходом - 21", - сказала собеседница агентства.

8 июня сообщалось о 65 пострадавших в результате отравления в регионе, из которых 21 человек умер.

О первых случаях отравления в Димитровграде спиртным напитком "Мистер сидр" стало известно 5 июня. Позднее также выявили пострадавших в Самарской, Нижегородской, Курганской, Пензенской областях и Удмуртии.