9 июня, 08:50
Массовое отравление сидром в регионах России

В Ульяновской области число случаев отравления суррогатным сидром выросло до 66

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

В регионе умер 21 человек

УЛЬЯНОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 66. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Читайте также
Что известно о массовом отравлении сидром в регионах России

"Общее число случаев выросло до 66. Из них число пациентов с летальным исходом - 21", - сказала собеседница агентства.

8 июня сообщалось о 65 пострадавших в результате отравления в регионе, из которых 21 человек умер.

О первых случаях отравления в Димитровграде спиртным напитком "Мистер сидр" стало известно 5 июня. Позднее также выявили пострадавших в Самарской, Нижегородской, Курганской, Пензенской областях и Удмуртии. 

Теги:
РоссияУльяновская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация