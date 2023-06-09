9 июня, 08:45,
обновлено 9 июня, 08:48
Военная операция на Украине

Кремль прокомментировал инцидент с попаданием БПЛА в жилой дом в Воронеже

© Елена Рузанова/ ТАСС​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, а Москва - борьбу и СВО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, РФ продолжает борьбу и СВО, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя попадание беспилотника в пятницу в жилой дом в Воронеже.

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"Мы знаем [об атаке], видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, [в жилой дом] попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются", - сказал представитель Кремля.

"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", - заключил Песков.

Ранее в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского произошло падение БПЛА, на месте работают сотрудники спецслужб. По последним данным, пострадали несколько человек, им была оказана помощь на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоронежская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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