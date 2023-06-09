Экс-сотрудника предприятия ОПК в Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии

По данным ФСБ, он намеревался передать сведения в военной области в обмен на оказание содействия в получении немецкого гражданства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области задержан за шпионаж в пользу Германии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области, - сообщили в ЦОС. - Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)".

"По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства. В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности", - отметили в ФСБ.

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