Что известно о попадании украинского беспилотника в жилой дом в Воронеже

Евгений Судаков/ ТАСС
© Евгений Судаков/ ТАСС

Три человека пострадали от осколков стекла в результате попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. БПЛА целился в авиазавод, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Что произошло

  • По предварительным данным, беспилотник пытался атаковать Воронежский авиазавод, сообщили ТАСС в силовых структурах.
  • Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и уже в неработоспособном состоянии попал в стену дома по улице Белинского.
  • Аппарат упал в пустое помещение.
  • От осколков стекла пострадали три человека, госпитализация им не потребовалась.

Реакция властей

  • Губернатор Воронежской области Александр Гусев собрал срочное совещание правительства региона. Там будут выработаны действия по обеспечению безопасности жителей региона.
  • На месте происшествия работают ФСБ, МЧС, другие спецслужбы.
  • Кремль в курсе произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "детали уточняются". "Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданский инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", - подчеркнул Песков.

Что будет с домом и жителями

  • Жителям пострадавшего дома окажут поддержку, но детали будут определены позднее.
  • Власти решают вопрос о расселении пострадавшего подъезда или всего дома. Над оценкой работают эксперты.
 
Теги:
РоссияВоронежская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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