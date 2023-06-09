Что известно о попадании украинского беспилотника в жилой дом в Воронеже

Три человека пострадали от осколков стекла в результате попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. БПЛА целился в авиазавод, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
ТАСС собрал основное об инциденте.
Что произошло
- По предварительным данным, беспилотник пытался атаковать Воронежский авиазавод, сообщили ТАСС в силовых структурах.
- Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и уже в неработоспособном состоянии попал в стену дома по улице Белинского.
- Аппарат упал в пустое помещение.
- От осколков стекла пострадали три человека, госпитализация им не потребовалась.
Реакция властей
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев собрал срочное совещание правительства региона. Там будут выработаны действия по обеспечению безопасности жителей региона.
- На месте происшествия работают ФСБ, МЧС, другие спецслужбы.
- Кремль в курсе произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "детали уточняются". "Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданский инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", - подчеркнул Песков.
Что будет с домом и жителями
- Жителям пострадавшего дома окажут поддержку, но детали будут определены позднее.
- Власти решают вопрос о расселении пострадавшего подъезда или всего дома. Над оценкой работают эксперты.