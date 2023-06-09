Что известно о попадании украинского беспилотника в жилой дом в Воронеже

Три человека пострадали от осколков стекла в результате попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. БПЛА целился в авиазавод, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Что произошло

По предварительным данным, беспилотник пытался атаковать Воронежский авиазавод, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и уже в неработоспособном состоянии попал в стену дома по улице Белинского.

Аппарат упал в пустое помещение.

От осколков стекла пострадали три человека, госпитализация им не потребовалась.

Реакция властей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев собрал срочное совещание правительства региона. Там будут выработаны действия по обеспечению безопасности жителей региона.

На месте происшествия работают ФСБ, МЧС, другие спецслужбы.

Кремль в курсе произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "детали уточняются". "Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданский инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", - подчеркнул Песков.

Что будет с домом и жителями