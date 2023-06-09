9 июня, 09:13

На севере Москвы загорелись несколько гаражей

Есть угроза распространения огня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Четыре гаража горят в Чапаевском переулке на севере Москвы на площади 100 кв. м, есть угроза распространения огня. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"По адресу: Чапаевский переулок, 5, происходит горение четырех гаражей. Площадь пожара составляет 100 кв. метров. Сохраняется угроза переходя огня на рядом расположенные строения", - сказал собеседник агентства.

Пожарные на месте, принимаются меры для ликвидации возгорания. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала. 

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