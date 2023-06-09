9 июня, 09:39

Пожар в гаражах на севере Москвы ликвидировали

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар, охвативший гаражи в Чапаевском переулке на севере Москвы, ликвидирован на площади 70 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Происходило возгорание гаражей на общей площади 70 кв. м. Принятыми мерами в 12:15 мск пожар локализован, а в 12:20 мск - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре поступила в 11:31 мск. В экстренных службах сообщили ТАСС, что горят четыре гаража. 

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