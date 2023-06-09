На Филиппинах 18 тыс. человек могут эвакуировать из-за опасности извержения вулкана Майон

На острове Лусон повысили уровень угрозы до третьего уровня

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Уровень угрозы в районе действующего вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай), повышен до третьего по четырехбалльной шкале из-за опасности извержения, объявлена эвакуация людей. Об этом сообщил в пятницу Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

"Рекомендуется эвакуировать жителей из зоны постоянной опасности радиусом 6 км из-за угрозы извержения, выброса потоков лавы, камнепадов и другой вулканической активности", - говорится в сообщении организации.

Извержение, как отмечается, может произойти в ближайшую неделю или даже несколько дней. Уровень опасности в районе вулкана также может быть повышен до четвертого, что расширит радиус зоны эвакуации с 6 до 8 км.

Как отмечает Филиппинское агентство новостей, в этом районе проживают около 18 тыс. человек, и местные власти уже приступили к эвакуации.

Вулкан Майон высотой около 2 500 м является популярной достопримечательностью из-за своей конической формы. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах. Последний раз Майон извергался в январе 2018 года.