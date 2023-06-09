9 июня, 09:52

В Иркутске волонтеры и полицейские ищут пропавшую 1,5-годовалую девочку

Она пропала на берегу реки Ушаковки в районе садоводства "Просвещение"

ИРКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Девочка пропала в пятницу в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"В Иркутске полицейские разыскивают 1,5-годовалую девочку. Как выяснили полицейские, сегодня в дневное время местная жительница находилась на берегу реки Ушаковки в районе садоводства "Просвещение". В какой-то момент женщина заметила, что ее дочь пропала, после чего она обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры. Девочка была одета в футболку бежевого цвета с рисунком, бежевые шорты, синие кроссовки, панаму желтого цвета. Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении девочки, просят обратиться по телефонам: 8 (3952) 21-36-00, 8 (952) 618-45-14 или 02. 

Теги:
РоссияИркутская область
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