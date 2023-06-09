Суд приговорил ростовского контрактника к 5,5 года колонии за уклонение от мобилизации

Он без уважительных причин не явился из отпуска в воинскую часть

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,5 года колонии общего режима военнослужащего по контракту за уклонение от мобилизации и неявку на службу. Об этом журналистам в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Приговором суда Алексей Елисеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" и ч. 5 ст. 337 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в августе 2022 года военнослужащий без уважительных причин не явился из отпуска в воинскую часть, а в период объявленной частичной мобилизации проводил время в Таганроге, где его задержали в январе 2023 года. Свою вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый полностью признал и раскаялся.

Приговор в законную силу не вступил.