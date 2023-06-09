В Омске осудили экс-председателя правления ЖСК, присвоившего 47 млн рублей дольщиков

Его приговорили к шести годам колонии

ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Омский суд приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего председателя правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Малиновский-2012", который присвоил более 47 млн рублей 37 дольщиков. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего председателя правления ЖСК "Малиновский-2012". Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата", ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как установил суд, в 2014-2016 годах мужчина получил от 37 граждан денежные средства в виде паевого взноса за квартиры строящегося дома. Часть этих средств он потратил на реализацию коммерческих проектов, которые не были связаны с этим зданием. Сумма ущерба превысила 47 млн рублей. Он скрылся от следствия за пределами России, но в 2019 году его задержали в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе омской прокуратуры ТАСС уточнили, что строительство дома не завершено. Федеральный фонд по защите прав дольщиков возместит пострадавшим нанесенный ущерб.