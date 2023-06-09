СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с попаданием БПЛА в жилой дом в Воронеже

Были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских лиц

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром в пятницу лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабженного взрывным устройством, на территорию города Воронежа. В результате столкновения БПЛА с жилым домом по улице Белинского были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских лиц. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

"В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", - отметили в СК.

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