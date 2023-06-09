9 июня, 10:16
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о подрыве подростка на мине "Лепесток"

Инцидент произошел в Донецке

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Подросток в Донецке был ранен в результате взрыва противопехотной мины "Лепесток". Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Донецк, Петровский район. По улице Крюкова, 36 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение парень-подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что по состоянию на 9 июня в ДНР зарегистрировано 118 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранений скончались.

Украинские войска систематически сбрасывают "Лепестки" на населенные пункты Донбасса. Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Применение этих противопехотных мин запрещено оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. 

Теги:
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