В Херсонской области сообщили об угрозе обмеления Каховского магистрального канала

Врио губернатора региона Владимир Сальдо дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Каховский магистральный канал может обмелеть из-за разрушения конструкций Каховской ГЭС.

Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, - угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа (4 тыс. человек). В связи с этим дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что в Каховском водохранилище уровень воды продолжает падать. Так, в районе поселка Горностаевка уровень воды опустился на 5 м.