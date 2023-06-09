9 июня, 10:26,
обновлено 9 июня, 11:06

В Херсонской области сообщили об угрозе обмеления Каховского магистрального канала

Г. Ячменев/ ТАСС
Каховский магистральный канал
© Г. Ячменев/ ТАСС

Врио губернатора региона Владимир Сальдо дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Каховский магистральный канал может обмелеть из-за разрушения конструкций Каховской ГЭС.

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Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, - угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа (4 тыс. человек). В связи с этим дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что в Каховском водохранилище уровень воды продолжает падать. Так, в районе поселка Горностаевка уровень воды опустился на 5 м. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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