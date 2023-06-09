Неизвестные выломали щиток с белорусским гербом со столба на границе с Украиной

В погранотряде напомнили, что в начале января на наровлянском направлении неизвестный выломал и унес на украинскую территорию белорусский пограничный знак

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Неизвестные выломали щиток с изображением герба Белоруссии с одного из пограничных столбов на украинской границе. Об этом со ссылкой на представителя Мозырского пограничного отряда белорусской погранслужбы сообщила газета "Припятская правда".

"26 мая белорусский пограничный наряд при проверке режима государственной границы, обнаружил отсутствие на одном из пограничных столбов щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь", - пишет газета.

В погранотряде напомнили, что это не первый случай повреждения пограничной инфраструктуры на украинской границе: в начале января на наровлянском направлении неизвестный выломал и унес на украинскую территорию белорусский пограничный знак.

"Наших коллег-пограничников с украинской стороны мы уже давно не видим. Сейчас на границе несут службу представители территориальной обороны. С территории сопредельного государства с целью разведки залетают беспилотные летательные аппараты. У нас есть приказ при обнаружении таковых применять оружие на поражение. И уже есть случаи его применения. Военнослужащие территориальной обороны Украины установили фотоловушки для фиксирования перемещения наших пограничных нарядов", - сказал представитель погранотряда.

Утвержденное в январе президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение об охране государственной границы в 2023 году предполагает сосредоточение основных усилий на украинском направлении. По данным погранкомитета, по состоянию на начало текущего года в районе белорусской границы Украина сосредоточила 17,2 тыс. военнослужащих, ведется оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство Госпогранкомитета заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной, протяженность которой составляет 1 084 км.