В ДНР погиб ополченец Роман Воробьев, участвовавший в боях за Мариуполь

С 2014 года он сражался за республику в составе батальона "Сомали", напомнил врио главы ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Герой Донецкой Народной Республики, который с 2014 года сражался за республику в составе батальона "Сомали" и участвовал в штурме Мариуполя, 26-летний Роман Воробьев погиб в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин.

"Треть своей жизни из 26 лет Роман Воробьев защищал свою землю: в 18-летнем возрасте в октябре 2014 года он пришел воевать в батальон "Сомали". Все его знали по позывному "Воробей". И теперь его нет с нами. Это горькая невосполнимая потеря - он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым республика выстояла и стала частью России. Роман Воробьев заслуженно получил высокое звание Героя Донецкой Народной Республики. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России", - написал Пушилин.

Также Воробьев был награжден орденом Мужества Российской Федерации, знаками отличия "Георгиевский крест" II-IV степеней, множеством орденов и медалей.

"Был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином. За его плечами Донецкий аэропорт, Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевская промзона, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханка, Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное. При сражении за Мариуполь он лично уничтожил 10 единиц бронетехники противника, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок. Был ранен, но тут же вернулся в строй", - добавил Пушилин.