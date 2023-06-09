В Красноярске экс-замдиректора коммунальной компании осудили за подкуп

Его приговорили к восьми годам колонии

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Бывшего первого заместителя генерального директора "Красноярского жилищно-коммунальной комплекса" (ООО "Краском") приговорили к восьми годам колонии строгого режима за коммерческий подкуп. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Восемь лет лишения свободы получил первый заместитель генерального директора ООО "Краском" за коммерческий подкуп (ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ). Он взят под стражу в зале суда. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Помимо срока суд назначил ему штраф в размере 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2019 году мужчина получил 400 тыс. рублей (часть от обещанных 600 тыс. рублей) за принятие им решений в интересах коммерческой компании за строительство сетей водоснабжения и водоотведения силами самой компании с последующим уменьшением стоимости договоров с 17 до 6 млн рублей. Речь шла о подключении многоквартирного жилого дома по улице Турбинной в Красноярске.

"Также в мае 2020 года он получил от тех же посредников в интересах той же фирмы 700 тыс. рублей (от обещанных 1,5 млн рублей) за ускоренное принятие решения о подключении объекта капитального строительства по улице 2-я Брянская к централизованной системе водоснабжения", - пояснили в пресс-службе.

Подсудимый свою вину полностью признал.