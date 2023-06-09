9 июня, 11:30

Суд арестовал экс-сотрудника омского предприятия ОПК, подозреваемого в шпионаже

По данным ФСБ, он установил контакт с представителем ФРГ для передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства

ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Омский суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника омского предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого задержали за шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Центральным районным судом Омска указанному лицу по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании бывшего сотрудника одного из предприятий ОПК Омской области. Представители ФСБ задокументировали и пресекли факт шпионажа в интересах ФРГ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Он, как отметили в ФСБ, установил контакт с представителем ФРГ для передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства.

Статья о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, а за госизмену, совершенную с апреля 2023 года, предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы. 

Теги:
РоссияОмская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация