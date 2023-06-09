9 июня, 11:45

Суд арестовал жительницу Владимира по делу о поджоге военкомата

Под стражей она проведет два месяца

ТАСС, 9 июня. Ленинский районный суд Владимира арестовал на два месяца 55-летнюю жительницу Владимира по делу о поджоге военкомата, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Постановлением Ленинского районного суда Владимира избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летней жительницы города. Мера пресечения избрана на срок два месяца - по 6 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигурантка обвиняется в попытке поджечь с помощью зажигательной смеси здание Владимирского областного военкомата.

В отношении женщины возбудили уголовное по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия". 

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