Суд арестовал жительницу Владимира по делу о поджоге военкомата

Под стражей она проведет два месяца

ТАСС, 9 июня. Ленинский районный суд Владимира арестовал на два месяца 55-летнюю жительницу Владимира по делу о поджоге военкомата, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Постановлением Ленинского районного суда Владимира избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летней жительницы города. Мера пресечения избрана на срок два месяца - по 6 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигурантка обвиняется в попытке поджечь с помощью зажигательной смеси здание Владимирского областного военкомата.

В отношении женщины возбудили уголовное по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия".