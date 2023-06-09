Жителя Башкирии арестовали в Челябинской области по делу о диверсии на железной дороге

Под стражей он проведет два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца жителю Башкирии, который обвиняется в поджоге оборудования на Южно-Уральской железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца гражданину, обвиняемому по ч. 1 ст. 281 УК РФ "Диверсия", - сказали в суде.

По данным суда, обвиняемый по месту регистрации не проживает, по месту жительства не зарегистрирован, официально не трудоустроен, имеет супругу, являющуюся гражданкой Украины. Дело расследует следственный орган управления ФСБ России по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, силовики задержали мужчину в Миассе Челябинской области.