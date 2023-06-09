9 июня, 12:12,
обновлено 9 июня, 12:21

СК возбудил дело о теракте после взрыва автомобиля в Бердянске

© СУ СК России по Запорожской области

Вечером 8 июня возле многоквартирного жилого дома на улице Морозова произошел взрыв автомобиля, который после этого загорелся

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту взрыва автомобиля в Бердянске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственным отделом по городу Бердянску следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения взрыва, создающего опасность гибели человека (ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 8 июня возле многоквартирного жилого дома на улице Морозова в городе Бердянске Запорожской области произошел взрыв автомобиля, который после этого загорелся.

"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, очевидцы происшествия допрошены в качестве свидетелей", - рассказали в СК. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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