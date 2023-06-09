9 июня, 12:21

В Ингушетии умер один из пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью"

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Один из 15 пострадавших в результате ДТП, произошедшего в Ингушетии 6 июня с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля, умер в медучреждении, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"Водитель иномарки от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Во вторник в Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля BMW на автодороге Троицкая - Карабулак. В результате ДТП оба водителя и 13 пассажиров "Газели", включая трех несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью. 

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