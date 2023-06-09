В Курганской области из-за пожарной опасности продлили запрет на посещение лесов

Он будет действовать до 23 июня

ТАСС, 9 июня. Курганские власти продлили до 23 июня запрет на посещение лесов из-за рисков пожаров. До 13 июня в регионе прогнозируют "красный" уровень пожарной опасности - чрезвычайный, сообщили в пятницу в Telegram-канале правительства региона.

"В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 23 июня. <…> По информации Гидрометцентра, с 9 по 13 июня в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Уровень "Красный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе действует особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.

27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа из-за природных пожаров, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. С 16 мая режим снят. В медицинских кругах сообщали ТАСС о 22 погибших в результате пожаров.