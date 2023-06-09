Трое лесничих погибли из-за пожара на востоке Казахстана

Спасатели продолжают поиски еще 11 человек

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Трое сотрудников лесничества погибли в результате природного пожара в Абайской области на востоке Казахстана, поиски еще 11 продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в пресс-службе кабинета министров республики информировали об отсутствии связи с 14 работниками лесничеств в зоне пожара. "По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы", - говорится в сообщении.

В связи с крупными пожарами в Абайской области, площадь которых достигла 30 тыс. га, глава государства поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

При этом правительству и властям региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

В административном центре Абайской области - городе Семее - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. "В настоящее время пожар не распространяется в сторону города Семей. Угроза есть для поселков Каштаг и Талица. Однако из-за переменного направления ветра огонь может распространиться по периметру по всем направлениям. Режим ЧС необходим для того, чтобы все службы были приведены в состояние полной готовности", - пояснили в пресс-службе администрации города.