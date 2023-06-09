Никто не пострадал, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 9 июня. В Белгороде на офисное здание упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Пострадавших нет. Возникшее возгорание оперативно потушили, написал в своем Telegram-канале в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", - написал он.

По данным Гладкова, на месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Как написал в своем Telegram-канале Демидов, сообщение о падении БПЛА на крышу офисного здания поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города в 14:56 мск, сейчас там работают экстренные службы, угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Он отметил, что БПЛА загорелся, но не сдетонировал, его оперативно потушили, но остались незначительные разрушения крыши и котельной.