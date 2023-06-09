В Мытищах задержали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в банке

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мытищах мужчину, который угрожал устроить стрельбу из пистолета в банке. Об этом ТАСС сообщила в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в помещении банка на улице Мира. "Прибывшими на место сотрудниками частного охранного предприятия правонарушитель был задержан и передан полицейским для доставления в территориальный отдел. Злоумышленником оказался местный житель 1982 года рождения, изъят пневматический пистолет", - сказала она.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.