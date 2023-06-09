Суд арестовал обвиняемых в хищении и поставках метанола в Самарской области

Дмитрий Егоров пробудет под стражей до 8 августа, а Артем Айрапетян до 4 августа

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Самары избрал арест в качестве меры пресечения Дмитрию Егорову, обвиняемому в хищении метанола, из которого производили суррогатный сидр, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Дмитрия Егорова заключение под стражу на два месяца до 8 августа 2023 года включительно", - сказал судья.

По данным следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" 6 тонн метилового спирта. Они продали его Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО "Анди", производившему напиток "Мистер сидр", Анару Гусейнову. Метиловый спирт был использован при приготовлении спиртосодержащего напитка, которым, по данным Минздрава РФ, отравился 101 человек, 31 из них умер.

В настоящее время Гусейнов арестован. Гребенкин и Айрапетян задержаны, Алексей Егоров объявлен в розыск.

В свою очередь, Самарский районный суд Самары заявил об аресте Айрапетяна, который нелегально поставлял спирт предпринимателю для изготовления суррогатного сидра, говорится на сайте суда.

"9 июня в отношении Айрапетяна Артема Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 26 суток, то есть до 4 августа включительно", - указано в сообщении.