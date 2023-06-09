В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

Повреждений на территории резервуарного парка не выявили

КУРСК, 9 июня. /ТАСС/. Беспилотник упал днем в пятницу в районе нефтебазы в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте", - написал Старовойт.

На месте падения БПЛА работают дежурные группы спецслужб, ситуация находится под контролем. 9 июня глава региона отмечал, что интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Украины значительно увеличилась за прошедшую неделю.

В Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области.

Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки. С 19 мая из-за провокаций со стороны Украины в регионе запретили использование беспилотников.