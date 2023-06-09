ВСУ обстреляли детский лагерь на Арабатской стрелке

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, предположительно, лагерь обстреляли с применением ракет Storm Shadow

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. ВС Украины (ВСУ) открыли огонь по детскому лагерю в Херсонской области, предположительно, с применением ракет Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал он в Telegram-канале.

В администрации региона сообщили, что на Арабатской стрелке усилят систему противовоздушной обороны (ПВО). "Благодаря эффективной работе сил и средств ПВО удается отражать каждодневные атаки и сбивать практически все ракеты. Сегодня вражеские ракеты смогли впервые достичь своей цели и поразить гражданские объекты. После данного инцидента противовоздушная оборона на Арабатской стрелке будет усилена", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Как уточнил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области, огонь был открыт по пионерскому лагерю на Арабатской стрелке, где строится новый город.

В пансионате находились эвакуированные из подтопленных районов Херсонской области. Власти региона сообщили, что после украинского обстрела ракетами Storm Shadow система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена.