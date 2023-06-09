В Турции изъяли фальшивые $1 млрд, которые планировали вывезти в Африку

По делу задержаны шесть человек, в том числе пять иностранцев, среди них трое шведов, британец и гражданин Ганы

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Управление жандармерии Стамбула изъяло крупнейшую в истории Турции партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд. Они предназначались для вывоза в страны Африки, сообщил в пятницу телеканал TRT со ссылкой на МВД республики.

По данным телекомпании, на складе в одном из районов Стамбула, где хранились фальшивые доллары, изъято 10 млн купюр достоинством $100. По делу задержаны шесть человек, в том числе пять иностранцев, среди них трое шведов, британец и гражданин Ганы.

На виллах, где проживали иностранцы, проведены обыски, в ходе которых изъяты крупные суммы в валюте и драгоценности. Диппредставительства стран, гражданами которых являются задержанные, проинформированы о проведении в их отношении расследования.