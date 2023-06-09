В административном здании на юго-востоке Москвы произошел пожар

По данному адресу находится офис компании "Рупотолок"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в одноэтажном административном здании на юго-востоке Москвы на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Во Втором Южнопортовом проезде, 26А, строение 16, произошел пожар в одноэтажном административном здании. Площадь возгорания составляет 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, горит полиэтилен и утеплитель. Пожарные прибыли на место и начали тушить огонь.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу находится офис компании "Рупотолок", специализирующейся на производстве натяжных потолков.