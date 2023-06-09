9 июня, 13:56

В административном здании на юго-востоке Москвы произошел пожар

По данному адресу находится офис компании "Рупотолок"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в одноэтажном административном здании на юго-востоке Москвы на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Во Втором Южнопортовом проезде, 26А, строение 16, произошел пожар в одноэтажном административном здании. Площадь возгорания составляет 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, горит полиэтилен и утеплитель. Пожарные прибыли на место и начали тушить огонь.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу находится офис компании "Рупотолок", специализирующейся на производстве натяжных потолков. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация